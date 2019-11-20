نجم: لم يكن باستطاعة النواب الوصول لمجلس النواب بغض النظر عن موقفنا من الجلسة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ في حديث تلفزيوني أن "لا مشكلة مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بغض النظر عن موقف الكتلة من ​الجلسة التشريعية​، لم يكن باستطاعة النواب الوصول إلى مجلس النواب يوم أمس".

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