آلان عون: الشارع يريد الضغط وبالنسبة له التعطيل هو جزء من الضغط

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ أن "من عطل ​جلسة مجلس النواب​ أمس هو الحراك، والشارع يريد الضغط وبالنسبة له التعطيل جزء من الضغط"، مشيراً الى ام "هذا الامر يتقاطع مع قوى سياسية تعمل على تحسين شروطها في ​الحكومة​".

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