حسن عزالدين: الافق ليس مسدودا امام حكومة تكنوسياسية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​ أن "الافق ليس مسدودا امام إمكانية تشكيل ​حكومة​ تكنو-سياسية تكون مورد تقاطع بين الافرقاء اللبنانيين".

واعتبر في حديث صحفي أنه من خلال ما جرى حول ​مجلس النواب​ الثلاثاء، هناك من يريد اسقاط المؤسسة التشريعية التي تحمي ما تبقى من مؤسسات ​الدولة​.

ورأى أننا "اقتربنا من عودة الانقسام السياسي في البلد الذي كان موجودا بعد عام 2005 بين فريقي الثامن، والرابع عشر من آذار".