حسن عزالدين: الافق ليس مسدودا امام حكومة تكنوسياسية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "الافق ليس مسدودا امام إمكانية تشكيل حكومة تكنو-سياسية تكون مورد تقاطع بين الافرقاء اللبنانيين".
واعتبر في حديث صحفي أنه من خلال ما جرى حول مجلس النواب الثلاثاء، هناك من يريد اسقاط المؤسسة التشريعية التي تحمي ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ورأى أننا "اقتربنا من عودة الانقسام السياسي في البلد الذي كان موجودا بعد عام 2005 بين فريقي الثامن، والرابع عشر من آذار".
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