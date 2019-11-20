عبد الله: احتراما لرأي القاعدة الشعبية والحزبية لم نشارك في جلسة مجلس النواب أمس

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ بحديث تلفزيوني له أنه "احتراما لرأي ​القاعدة​ الشعبية والحزبية لم نشارك في ​جلسة مجلس النواب​ أمس"، مشيراً الى ان "​الفراغ السياسي​ مسؤول عنه من يعطل ​تشكيل الحكومة​ و​الاستشارات النيابية​".

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