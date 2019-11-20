مصادر الـLBC: الثنائي الشيعي متمسك بالحريري ويحاول إقناعه بحكومة تكنوسياسية

أفادت مصادر مطلعة لقناة الـ"LBC" بأن "هناك احتمالا لفتح كوة في جدار الازمة الحكومية حيث أن الايام المقبلة ستكون حاسمة"، مشيرةً إلى أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لم يعد المرشح الوحيد لترؤس ​الحكومة​ المقبلة وهناك تداولا جديا بأسماء أخرى".

وأكدت أن "​الثنائي الشيعي​ متمسك بالحريري ويحاول إقناعه بحكومة تكنوسياسية ويرون أن الوضع بحاجة لهكذا تنهي مرحلة تصريف الاعمال"، كاشفةً عن ان "الثنائي الشيعي قد تكون له طروحات أخرى".