مصادر المنار: الرئيس عون يسعى لتكليف يؤدي الى عملية تأليف حكومة يسيرة

أكدت مصادر قناة "المنار" أن "المشاورات بالملف الحكومي مستمرة وأبرز الخيارات حكومة يتوافق فيها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على رئيسها".

وأوضحت المصادر أن "طرح اسم ​محمد الصفدي​ كمرشح ل​رئاسة الحكومة​ لا يعني أن يمضي فريق ​الاكثرية​ بحكومة تتجاوز مكون اساسي في البلد، خصوصا أن هذا الفريق أرسل إشارات على أنه يريد ان يكون جزءا من المشاورات الحكومية".

ولفتت الى أن "الاساس هي مصلحة البلد، واذا تم تحاوز بعض الاساءات هو لمصلحة لبنان في هذا الوقت الحساس"، مشيرةً الى أن "العنصر الخارجي موجدود وبقوة بالمشهد اللبناني".

وأكدت المصادر أن "​الرئيس ميشال عون​ يشدد على أن الحل يمكن أن يولد محليا"، موضحةً أن "الرئيس عون يسعى لتكليف يؤدي الى عملية تأليف يسيرة".

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