شامل روكز: فخور بمواقفي ومقتنع بها

أكد النائب شامل روكز انه فخور بمواقفه ومقتنع بها، محذرا من تطورات جديدة بحال لم يؤخذ في الاعتبار ما رأيناه في الشارع في مخاض تشكيل الحكومة.
ورأى في حديث تلفزيوني ان "مشاورات ما قبل التكليف أخذت الوقت الكافي ولا أعرف ما هي نتيجتها حتى اليوم"، معتبرا ان "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لديه الحظوظ الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة".
ودعا إلى "استخدام قوانين محاربة الفساد وتفعيل القوانين الموجودة في أدراج المجلس النيابي".
من جهة أخرى، دعا روكز إلى "عدم تحميل الجيش أكثر من ما يتحمل".
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