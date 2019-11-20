شامل روكز: فخور بمواقفي ومقتنع بها

أكد النائب شامل روكز انه فخور بمواقفه ومقتنع بها، محذرا من تطورات جديدة بحال لم يؤخذ في الاعتبار ما رأيناه في الشارع في مخاض ​تشكيل الحكومة​.

ورأى في حديث تلفزيوني ان "مشاورات ما قبل التكليف أخذت الوقت الكافي ولا أعرف ما هي نتيجتها حتى اليوم"، معتبرا ان "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد ​الحريري​ لديه الحظوظ الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة".

ودعا إلى "استخدام قوانين ​محاربة الفساد​ وتفعيل القوانين الموجودة في أدراج ​المجلس النيابي​".

من جهة أخرى، دعا روكز إلى "عدم تحميل ​الجيش​ أكثر من ما يتحمل".