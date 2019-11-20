جريحة في حادث صدم على أوتوستراد المنية

اصيبت امرأة في العقد الرابع من عمرها بكسور وجروح ورضوض متفرقة في أنحاء مختلفة من جسمها، نتيجة تعرضها ل​حادث صدم​ من قبل إحدى السيارات على أوتوستراد ​المنية​ الدولي، مقابل إتحاد بلديات المنية.

وحضرت ​فرق الإسعاف​ في جمعية "سبل ​السلام​" إلى المكان وعملت على إسعافها ونقلها إلى "​مستشفى​ الخير" في المنية لتلقي العلاج.

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