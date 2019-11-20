أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ أن "تعطيل الجلسة النيابية عبث سياسي خطير، وهو عطل امكانية اصدار ​منظومة​ من القوانين ل​مكافحة الفساد​".

وفي حديث تلفزيوني له، اعتبر فياض أن "البعض اخذ الحراك الى مكان آخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فياض: تعطيل الجلسة النيابية عبث سياسي خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.