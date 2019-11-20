الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة تشكيل حكومة في لبنان تستجيب لتطلعات المحتجين

دعت ​الأمم المتحدة​ إلى "سرعة تشكيل ​حكومة​ في ​لبنان​ تستجيب لتطلعات ​المحتجين​" وحضت ​قوات الأمن​ على "حماية المتظاهرين السلميين".

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