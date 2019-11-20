أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، تعليقًا على ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أنّه "لم يتمّ إبلاغي رسميًّا بالادعاء، ونحن نرحّب بالقضاء وتحت سقفه، ونحن سبّاقون بمطالبة القضاء بلعب دوره".
وأكّد في تصريح تلفزيوني أنّه "لا شيء لدينا لنخفيه أو نخبئه، وقد أبدينا استعدادنا كنواب في التكتل للكشف عن حساباتنا المصرفية، فلا يمكن أن نستفيد من المال العام"، منوّهًا إلى أنّه "إذا تمكّن القضاء من إثبات أنّ لا تهمة علينا، فهذا جيّد". وشدّد على "أنّنا ننام مرتاحين، فقد دخلنا إلى الشأن العام لنخدم، لا لنستفيد".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: لم أتبلغ بادعاء القاضي ابراهيم ونحن تحت سقف القضاء ولا شيء لدينا لنخفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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