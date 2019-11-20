الراعي: من حق الشباب أن يثوروا بعدما فقدوا الثقة بالدولة لكن عليهم أن يحذروا من طابور خامس

جدد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ وصفه ثورة الشعب و​الشباب​ بالايجابية، وناشدهم الإبقاء على سلميتها وحضارتها لأن قوتها بسلميتها. وشدد على انه "من حق الشعب والشباب أن يثوروا بعدما فقدوا الثقة ب​الدولة​ والسياسيين والمسؤولين، ولكن عليهم أن يحذروا من طابور خامس قد يشكل خطرا عليهم وعلى أهدافهم".

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