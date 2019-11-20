اجتماع لوزراء الخارجية العرب بعد الموقف الاميركي من المستوطنات









اسماء السيد - القاهرة: أعلنت جامعة الدول العربية في بيان الاربعاء أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الاثنين في القاهرة لبحث "التطور الخطير لموقف الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إنه "تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل، بعد مشاورات جرت بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية ودولة فلسطين مقدمة الطلب".

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وكانت السلطة الفلسطينية طلبت الثلاثاء عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة متعارضة مع القانون الدولي.

وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة ان الموقف الأميركي الجديد "مخالف للقانون الدولي".

ويأتي الموقف المفاجىء لادارة الرئيس دونالد ترمب بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل.

