"تعليم القليوبية" تستمع لـ 12 طالبًا بواقعة وفاة زميلهم داخل الفصل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال هشام شحاتة، وكيل إدارة القناطر الخيرية التعليمية، إن لجنة من الشئون القانونية حققت في واقعة وفاة الطالب طارق محمد القوصي، بالصف الثالث الإعدادي، داخل مدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي الخاصة بالكنيسة الإنجيلية، بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب الفسحة.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه جرى سؤال 12 طالبًا من زملاء الطالب المتوفي، والذين أكدوا أن زميلهم كان سليمًا خلال الفسحة وفجأة توفى داخل الفصل، لافتين أن المدرس لم ينتبه في بداية الأمر اعتقادًا منه أن الطالب "بيهزر"، ولكنه اكتشف وفاته، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأوضح وكيل الإدارة التعليمية، أن إدارة المدرسة ستكون مُدانة إذا ثبت عدم وجود نص بضرورة وجود طبيب لمثل هذه الحالات، مؤكدًا أنه سيعد تقريرًا مفصل بالواقعة، ومحاسبة من يثبت تقصيره، وأنه لن يضيع حق الطالب الراحل وأسرته حتى لاتتكرر تلك الواقعة.