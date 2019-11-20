علاج 317 حالة "عن بُعد" بمستشفى الخارجة العام في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

زارت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مستشفى الخارجة العام، للوقوف على سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بالمتابعة المستمرة على المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

وتفقدت وحدة العلاج عن بُعد، والتقت المرضى للتأكد من مدى الاستفادة من الخدمات المقدمة بالوحدة، وتواصلت مع فريق العمل بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث ناقشت معهم خطة تطوير العمل والخطط المستقبلية للوحدة لإضافة خدمة إجراء العمليات الجراحية إلى خدمة الكشف والتشخيص.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، بأن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها منذ تشغيل الوحدة بلغ 317 حالة، بواقع 77 جلدية و29 رمد و47 أنف وأذن و17 أمراض دم و99 باطني و48 أمراض صدرية، مؤكدًا أن جميع الوحدات تعمل بكفاءة وتقدم خدمة طبية عاجلة ومتميزة لأبناء المحافظة.

وفي السياق ذاته، تفقدت نائب المحافظ أقسام المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.