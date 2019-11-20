السجن 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص بكفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بمغسلة، بالسجن لمدة 5 سنوات، عما أسند إليه لاتهامه بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدي غانم، وإسلام غازي، وبحضور مصطفى منتصر، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 11929 لسنة 2017، والمقيدة برقم 2667 لسنة 2017 كلي كفر الشيخ.

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وشهدت جلسة محاكمة المتهم طلب دفاع المجني عليه المدعي بالحق المدني سامح سمير، المحامي، تعديل القيد والوصف من جناية شروع في قتل مع سبق الإصرار إلى جناية إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار، بينما طلب محمد شحاته، دفاع المتهم خلال مرافعته أمام المحكمة نفي التهمة عن موكله.

تعود التفاصيل عندما أحيل "نسيم.ف.م"، عامل بمغسلة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بالشرع في قتل المجني عليه "السيد ع.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سائل حارق "ماء نار".

وتبين من قرار إحالة المتهم للجنايات أنه فور رؤيته للمجني عليه سكب عليه السائل الحارق قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، كما واجه المتهم تهمة إحرازه أداة سائل حارق يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، أو مبرر.