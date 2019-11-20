السويد تعلن إسقاط تهمة الاغتصاب عن جوليان أسانج

اعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها تخلت عن التحقيق بتهمة الاغتصاب بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، والتي تعود لعام 2010.

وقالت نائبة المدعي العام إيفا ماري بيرسون للصحافيين: ”أعتبر أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق التي يمكن اتخاذها. لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام“.