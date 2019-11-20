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السويد تعلن إسقاط تهمة الاغتصاب عن جوليان أسانج

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اعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها تخلت عن التحقيق بتهمة الاغتصاب بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، والتي تعود لعام 2010.

 

وقالت نائبة المدعي العام إيفا ماري بيرسون للصحافيين: ”أعتبر أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق التي يمكن اتخاذها. لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام.

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