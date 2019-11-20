مقتل دبلوماسية صومالية سابقة في مقديشيو

قُتلت الدبلوماسية الصومالية السابقة ألماس إلمان، في هجوم على مجمع شديد التحصين في العاصمة مقديشيو اليوم الأربعاء. وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، مساء اليوم - أن إلمان شغلت في السابق منصب السكرتير الأول للسفارة الصومالية في كينيا. شغلت في السابق منصب السكرتير الأول للسفارة الصومالية في كينيا.

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان أن الدبلوماسية الصومالية كانت مصابة بطلقات نارية عند تلقيها العلاج بأحد المستشفيات قبل وفاتها. مصابة بطلقات نارية عند تلقيها العلاج بأحد المستشفيات قبل وفاتها.

وتشغل شقيقتها الأصغر منصبا في الجيش الصومالي، كما قتل والدهما (إلمان علي أحمد) وهو ناشط سابق بعد إطلاق النار عليه عام 1996 في مقديشيو.

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