مقتل دبلوماسية صومالية سابقة في مقديشيو

قُتلت الدبلوماسية الصومالية السابقة ألماس إلمان، في هجوم على مجمع شديد التحصين في العاصمة مقديشيو اليوم الأربعاء.
وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، مساء اليوم - أن إلمانشغلت في السابق منصب السكرتير الأول للسفارة الصومالية في كينيا.
مصابة بطلقات نارية عند تلقيها العلاج بأحد المستشفيات قبل وفاتها.
ونقلت الإذاعة عن شهود عيان أن الدبلوماسية الصومالية كانت
وتشغل شقيقتها الأصغر منصبا في الجيش الصومالي، كما قتل والدهما (إلمان علي أحمد) وهو ناشط سابق بعد إطلاق النار عليه عام 1996 في مقديشيو.
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