مقتل 8 أشخاص جراء المصادمات بين الأمن والمحتجين في بوليفيا

ارتفع عدد ضحايا المصادمات الأخيرة بين قوات الامن والمحتجين بالقرب من لاباز إلى 8 قتلى.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن أقارب الضحايا اتهموا رجال الأمن بقتل المجني عليهم أثناء إنهاء حصارهم لاحدى محطات الوقودالواقعة في مدينة "إلالتو" بالقرب من العاصمة لاباز.
والوقود التي تشهدها بعض مدن بوليفيا في الوقت الراهن.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قوات الجيش والشرطة تقوم بمرافقة سيارات الوقود التي تخرج من محطات الشحن في أعقاب أزمة نقص المواد الغذائية
تجدر الإشارة إلى أن بوليفيا تشهد اضطرابات منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد في العشرين من أكتوبر الماضي وما تلاها من إعلان استقالة الرئيس إيفو موراليس ثم فراره إلى المكسيك، حيث يرفض أنصار موراليس الحكومة المؤقتة التي تولت مقاليد السلطة بعد رحيله.
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