بوتين يثني على جهود زيلينسكي لتغيير الوضع في أوكرانيا نحو الأفضل

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالخطوات التي أتخذها الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحسين الوضع في شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، عن بوتين قوله، خلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي":

" إن زيلينسكي يريد حقًا تغيير الوضع للأفضل، بما في ذلك في دونباس .. لكن لا أعرف كم هو قادر على القيام بذلك".



وأضاف الرئيس الروسي "ومع ذلك، فقد اُتخذت بعض الخطوات الإيجابية: أقصد الفصل بين القوات والتقنيات في بلدتين، على الرغم من أن الجيش أعلن أمس أن القصف من الجانب الأوكراني مستمر".



ومضى قائلا إنه يتوقع ألا يعود الجيش والشرطة الأوكرانية إلى (المناطق الرمادية) في دونباس.