لافروف يتطلع إلى زيارة البحرين العام المقبل

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن سروره بالدعوة التي تلقاها لزيارة البحرين، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى القيام بهذه الزيارة في عام 2020، في ذكرى مرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال لافروف ،عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في موسكو، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "أعتقد أننا قمنا بمفاوضات مفيدة للغاية"، وأعرب عن امتنانه لنظيره البحرينيلدعوته لزيارة مملكة البحرين مرة أخرى، مضيفا "آمل أن نتمكن من القيام بذلك في العام المقبل".
وأشار لافروف إلى أن البلدين يعملان على إلغاء شرط التأشيرة لمواطنيهما، كما أكد ونظيره البحريني أنهما سيسعيان إلى الإسراع من وتيرة جهودهما من أجل إعداد اتفاقية في هذا الشأن.
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