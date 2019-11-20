أعلنت القوات المسلحة الإماراتية ،اليوم الأربعاء، نيتها شراء 24 طائرة من طراز B 250 (إسناد جوي) من شركة كالدس CADUS الإماراتية، بمبلغ مليارين و273 مليونا و213 الف درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتى). وأكد نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن الصفقه تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة لتوفير الإمكانات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة. لمعرض دبي للطيران 2019 اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن الصفقه تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة لتوفير الإمكانات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة.

وفي السياق، أعلن وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض المتحدث الرسمي بإسم معرض دبي الدولي للطيران اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي، أن مجموع العقود التي أبرمت خلال الأيام الثلاثة الأولى لمعرض دبي الدولي للطيران بلغت 17 مليارا و811 مليونا و852 ألفا و862 درهما. الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض المتحدث الرسمي بإسم معرض دبي الدولي للطيران اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي، أن مجموع العقود التي أبرمت خلال الأيام الثلاثة الأولى لمعرض دبي الدولي للطيران بلغت 17 مليارا و811 مليونا و852 ألفا و862 درهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعتزم شراء 24 طائرة B 250 بقيمه تتجاوز ملياري درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.