مقتل 8 أشخاص في اعتداء لمتمردين شمال الكونغو الديمقراطية

لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم، فيما اختطف نحو عشرات آخرين خلال اعتداء شنه متمردو القوى الديمقراطية المتحالفة في مدينة "بني" الواقعة شمالي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال متحدث باسم الجيش ماك هازوكاي مونجبا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن المتمردين نفذوا الاعتداء
قد ساعدت في تنفيذ هجوم عسكري جديد.
وأوضح مونجبا أن المتمردين يحاولون خطف ساكني المنطقة لمنعهم من التعاون مع الجيش من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية التي
وفي سياق متصل، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء تلك الهجمات التي تواصل عرقلة الجهود الرامية إلى احتواء وباء إيبولا المتفشي في المنطقة.
كما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن سكان المنطقة، الغاضبين من جراء أعمال العنف المستمرة، قد اعتدوا على شاحنات تابعة لبعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كما قاموا بسد سدوا الطرق.
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