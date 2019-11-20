دبلوماسية كورية شمالية تجري محادثات مع دبلوماسيين روس في موسكو

أجرت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون-هي اليوم الأربعاء محادثات مع مسئولي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فإن المحادثات تأتي في اليوم الثاني من زيارتها التي يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز التعاون الثنائي بين كوريا الشمالية وروسيا وسط تأزم المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن.



كانت "تشوي" التي تعتبر على رأس الخبراء الاستراتيجيين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، قد وصلت إلى موسكو

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يوم أمس الثلاثاء مع ليم تشون-إيل المسؤول عن الشؤون الروسية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، لإجراء حوار استراتيجي افتتاحي بين كوريا الشمالية وروسيا.



ويبدو أن زيارة الدبلوماسية الكورية الشمالية إلى روسيا تهدف إلى تقوية مواقف كوريا الشمالية الدبلوماسية قبل المفاوضات النووية الجديدة مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز تعاون دبلوماسي مع روسيا، وفقا لـ "يونهاب".



وصرح نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف للصحفيين بأن "تشوي"

زارت روسيا لحضور الحوار الاستراتيجى استجابة للدعوة التي وجهها النائب الأول لوزير الخارجية الروسى فلاديمير تيتوف.



تأتي جولة تشوي في الوقت الذي تصعد فيه بيونغ يانغ من مطالبتها لواشنطن بالتخلي عن سياستها العدائية ضد النظام والتوصل إلى اقتراح مقبول قبل استئناف محادثات نزع السلاح النووي.



ولم تحرز محادثات نزع السلاح النووي تقدماً منذ انهيار القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي بسبب وجود خلافات بين البلدين بشأن كيفية تعويض بيونج يانج عن خطواتها في نزع السلاح النووي، وعقد الجانبان محادثات على مستوى العمل الشهر الماضي، لكنها لم تحرز أي تقدم.