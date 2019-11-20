عاجل-الخارجية: نرفض التصريحات الأميركية بشأن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن رفضه التام لتصريحات الحكومة الأميركية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي، وأضاف المصدر: إن قيام اسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين، وأكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.



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