السعودية ترفض الموقف الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن المملكة ترفض تماما تصريح واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأكد المصدر "رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأميركية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي".

وأضاف المصدر أن "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين".

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وأكد المصدر، بحسب ما نقلت عنه الوكالة، أن "تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلت، يوم أمس الاثنين، عن الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة على مدى أربعة عقود والذي كان يرى أن المستوطنات "تخالف القانون الدولي".