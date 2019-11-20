الجامعة العربية تبحث الاثنين الموقف الأميركي من الاستيطان الإسرائيلي

قال سفير دولة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الأربعاء، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا طارئا لبحث موقف الإدارة الأميركية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأوضح السفير الفلسطيني أنه "بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، أجرت المندوبية الدائمة مشاورات بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والأشقاء العرب، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف الأميركي الأخير".

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وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد عبر عن موقف بلاده بأنها لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مخالفاً للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.