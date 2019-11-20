دبلوماسي أميركي: ترامب ربط دعوة زيلينسكي بتحقيقات حول الديمقراطيين

قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب ربط دعوة الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض بفتح تحقيقات حول الديمقراطيين.

وأضاف، في شهادته أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي، أن ترامب أمره بالعمل مع رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس بشأن مسائل تتعلق بأوكرانيا. وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان على علم بذلك و"مؤيد تماما" لتلك الجهود.

وقال سوندلاند إن جهود جولياني لحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسي ترامب السياسيين "كانت مقايضة مقابل ترتيب زيارة لزيلينسكي للبيت الأبيض".

جاءت تصريحات سوندلاند، خلال الإدلاء بشهادته في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب الذي تقوده لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي والذي يهدد رئاسة ترامب.

وأضاف الدبلوماسي أنه "نفذ تعليمات" ترامب بشأن أوكرانيا.

ويجري مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تحقيقات لمعرفة إن كان الرئيس ترامب ارتكب ما يستوجب بدء إجراءات لمحاكمته من أجل عزله.

ويستند الديمقراطيون إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعاه يها إلى فتح تحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

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