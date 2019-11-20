كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الرئيس اليمني يعرض تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الجميع في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، الخطوة الأهم في الاتفاق وهي تشكيل الحكومة الجديدة المشتركة خلال الأسابيع القادمة في ظل مشاكل وعقبات كبيرة، بينما يسود الخوف والحذر والترقب، الأجواء منذ توقيع "اتفاق الرياض".

هذا وقال مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الدكتور عبد العزيز المفلحي، إن "اتفاق الرياض هو خارطة طريق لحل كل المشاكل العالقة، بدأ بأحداث عدن في أغسطس الماضي، وتوجيه سلاح الشرعية ضد بعضه البعض".

وتابع الدكتور المفلحي: "الاتفاق رسم المرحلة القادمة حتى الوصول للسلام الشامل وجلوس الجميع على طاولة التفاوض والحوار بما فيهم الحوثيين".

وأضاف مستشار الرئيس اليمن: "تأخر عودة الحكومة بعض توقيع اتفاق الرياض كانت له أسباب موضوعية، إلا أن عودتها إلى عدن هى أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض حتى تشكيل الحكومة المشتركة الجديدة، وأعتقد أن تشكيل الحكومة لن يأخذ وقتا طويلا".

وأوضح، أن "التشكيل الجديد سيكون بعيدا عن المحاصصة، وستكون الكفاءة هى معيار الاختيار، للعبور بعيدا عن الانقسام، الذي كان حادثا داخل الحكومة الحالية نتيجة تشكيلها من تقسيمة سياسية وحزبية".

ونفى مستشار هادي، صحة ما يتردد من تسريبات حول اسم رئيس الحكومة الجديد، والمؤكد هو تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة والتقسيمات والمواءمات، التي تؤدي إلى الانقسام.

Advertisements