كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبكات سرية تتسبب في تزايدت تهديدات النظام الإيراني لمعارضيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزايدت تهديدات النظام الإيراني لمعارضيه، الذين يعيشون في أوروبا، من خلال شبكات سرية ومخططات تفجير وعمليات اغتيال، هو ما يشكل تهديداً لأمن الدول الغربية، والمقيمين على أراضيها، وذلك حسبما أعلنت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مساء اليوم الأربعاء.

هذا وتعيد المخاوف الحالية إلى الأذهان، جريمة اغتيال رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أحمد مولى أبو ناهض، بثلاث رصاصات، قرب منزله في مدينة لاهاي الهولندية، سنة 2017.

وأوضحت العاصمة الهولندية "أمستردام"، أنها وقفت على أدلة قوية على ضلوع طهران في الجريمة، فيما أكدت المعارضة على أنها لن تنسى ما اقترفه النظام الإيراني بحق ناشطين وقياديين.

وكان الناشط الأحوازي، أحمد مولى نيسي، قد قتل البالغ في شهر نوفمبر من العام نفسه، وهو في 52 عاما من عمره، في مدينة لاهاي، واضطرت السلطات الهولندية إلى وضع عائلته تحت الحماية، في وقت لاحق.

وأورد التحقيق، الذي أجرته صحيفة "إندبندنت"، أن حملة الإرهاب الإيرانية؛ لترويع الناشطين والمعارضين تعتمد على مسلحين ومؤامرات وقنابل وشبكات سرية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن ناشطا إيرانيا من سكان الدنمارك، يحظى بحماية أمنية مشددة، لاسيما بعدما نبهت وثائق استخباراتية إلى تصاعد هجمات إيران ضد منتقديها في الخارج.

أما في فرنسا، فتعرض مؤتمر للمعارضة الإيرانية أقيم في محيط باريس لمحاولة تفجير.

هذا وأحبطت أجهزة الاستخبارات البلجيكية والفرنسية والالمانية، في بروكسل، محاولة تفجير إرهابية، من تدبير عناصر جندتها طهران.

ولفت التحقيق الخاص بالصحيفة البريطانية، إلى تزايد فرق الموت الإيرانية في أوروبا، ونقل شهادات لمعارضين أكدوا عدم شعورهم بالأمان يوما بعد يوم.

وتؤكد وثائق استخباراتية، قيام طهران بنقل عدد من غرف اغتيالاتها إلى دول البلقان في مسعى للعودة إلى قلب أوروبا.

وبحسب تقرير للاستخبارات الأمريكية، فإن طهران نفذت 60 محاولة اغتيال لمعارضيها في أوروبا، ما بين عامي 1979 و1994.