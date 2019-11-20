كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها من التقارير حول سقوط قتلى بالاحتجاجات الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، أنها أعربت عن قلقها الشديد تجاه التقارير، التي تفيد بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة التي دارت في البلاد، وحثت طهران على احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أوضحت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن "فرنسا تتابع بقلق المظاهرات، التي تشهدها إيران، وتعرب عن قلقها الشديد إزاء التقارير، التي تفيد بسقوط العديد من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة".
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، "فرنسا تؤكد تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتحثّ إيران على احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحى.
واندلعت المظاهرات في جميع أنحاء إيران الأسبوع الماضي، بعد أن فرضت الحكومة تقنين البنزين ورفعت أسعار الوقود بنسبة 50 ٪ على الأقل.
وقام الأمن الإيراني بقمع المتظاهرين السلميين، الذين احتجوا على الحكومة لرفعها أسعار البنزين، إلا أن المتظاهرين أصرو علي مواصلة الاحتجاجات بعد هذا القرار، مما ادي الي تدهور الاحوال في إيران.
واندلعت الاحتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين يوم الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، عن مسؤولين أمنيين قولهم: إن "100 بنك على الأقل وعشرات المتاجر اشتعلت فيها النيران خلال الاحتجاجات".
ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول عمليات الاعتقال، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء أنه تم اعتقال أكثر من 1000 محتج.