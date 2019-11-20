كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها من التقارير حول سقوط قتلى بالاحتجاجات الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، أنها أعربت عن قلقها الشديد تجاه التقارير، التي تفيد بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة التي دارت في البلاد، وحثت طهران على احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أوضحت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن "فرنسا تتابع بقلق المظاهرات، التي تشهدها إيران، وتعرب عن قلقها الشديد إزاء التقارير، التي تفيد بسقوط العديد من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، "فرنسا تؤكد تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتحثّ إيران على احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحى.

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