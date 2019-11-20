كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: لم أر قط أي دليل على التدخل الروسي في ديمقراطية بريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز"، عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قوله اليوم الأربعاء إنه "لم ير أي دليل على التدخل الروسي في أي ديمقراطية بريطانية".

وأوضح جونسون، ردا على سؤال حول قرار عدم نشر تقرير برلماني حول التدخل الروسي المزعوم أنه "لا يوجد دليل على الإطلاق على أنني رأيت أي تدخل روسي في العمليات الديمقراطية في المملكة المتحدة".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "وبالنسبة لهذا التقرير بالذات، لم أر أي سبب لتغيير الجدول الزمني للنشر لمجرد وجود انتخابات عامة".