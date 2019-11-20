أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || وزراء خارجية الناتو يجتمعون وسط توترات

يجتمع وزراء خارجية الناتو في بروكسل للتحضير لقمة للزعماء خلال أسبوعين وسط توترات بشأن شكاوى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "الموت الدماغي" للحلفن وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس

قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، لمدة 6 أشهر. أخبار عالمية عاجلة اليوم || البيت الأبيض يوقف المساعدات الأمنية إلى لبنان

أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في البيت الأبيض ديفيد هيل، علنًا في التحقيق الذي أجرى ضد الرئيس دونالد ترامب، أن البيت الأبيض يحجم المساعدات الأمنية عن لبنان التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، مما يترك المشرعين وواضعي السياسات في الظلام.

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