كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب النظام الإيراني برفع الحظر المفروض على الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، قادة النظام الإيراني إلى احترام الشعب الإيراني، وطالبوا برفع الحظر المفروض على الإنترنت.

وكتب الخارجية الأمريكية، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "بينما مر أكثر من 90 ساعة على إغلاق الإنترنت عن الشعب الإيراني، يستخدمه قادة النظام المنافقون في الدعاية لهم".

هذا واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم ، السفير السويسري في طهران بسبب تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي عبر فيها عن دعمه للمحتجين الذين تظاهروا في إيران عقب رفع أسعار البنزين، بحسب ما ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء.

وقالت إيران للسفير، الذي يمثل المصالح الأمريكية في إيران، بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران وواشنطن، إن التصريحات الرسمية الأمريكية تدخل في الشأن الداخلي الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اعتبر في تغريدة على "تويتر"، يوم أمس الثلاثاء، أن الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تبدأ حكومته في احترام حقوق الإنسان الأساسية والتخلي عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

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وأضاف مايك بومبيو، بلاده من تقارير تتحدث عن عشرات القتلى، ودان بقوة ما يتعرض له المحتجون على أيدي قوات الأمن، ودعا السلطات الإيرانية إلى إعادة خدمة الإنترنت.