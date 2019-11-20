كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: حوالي 100000 سوري غادروا اسطنبول منذ أوائل يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء، إن "حوالي 100000 سوري يعيشون دون موافقة في إسطنبول قد تركوها منذ أوائل يوليو، عندما حددت الحكومة موعدًا نهائيًا للسوريين غير المسجلين في المدينة للمغادرة إلى محافظات أخرى".

وفي الوقت الذي بدأت فيه المشاعر تجاه اللاجئين السوريين بين الأتراك تتوتر في السنوات الأخيرة، قالت السلطات: إنه "يجب على السوريين غير المسجلين في أكبر مدينة في تركيا العودة إلى المحافظات ،التي سجلوا فيها بحلول 30 أكتوبر، أو مواجهة الترحيل القسري".

وتستضيف تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ، فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات، أكثر من أي بلد آخر، ولقد تضخم عدد السكان السوريين في إسطنبول، التي يقطنها حوالي 15 مليون نسمة، لأكثر من نصف مليون نسمة، أي أكثر من أي مدينة تركية أخرى.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، للبرلمان إن "السوريين المسجلين في مدن أخرى أتوا إلى إسطنبول، مما أدى إلى تراكم في المدينة".

وأضاف وزير الداخلية التركي، لقد عاد حوالي 100000 سوري إلى المحافظات، التي تم تسجيلهم فيها منذ 12 يوليو، و200.000 مهاجر قد غادروا المدينة.

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وتضم تركيا أيضًا مهاجرين من دول شرق أوسطية وإفريقية أخرى.

ويوم الجمعة، قال مكتب حاكم إسطنبول: إنه "تم إرسال أكثر من 6000 مهاجر سوري في إسطنبول إلى مراكز الإسكان المؤقتة في محافظات أخرى، منذ أوائل يوليو".

وترغب أنقرة في توطين بعض اللاجئين السوريين في مجموعة من الأراضي، التي تسيطر عليها الآن في شمال شرق سوريا، بعد أن شنت هجومًا في الشهر الماضي على ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية.

ونشرت منظمة العفو الدولية وومنظمة رصد حقوق الانسان الشهر الماضي، تقارير تفيد بأن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرًا إلى شمال سوريا، ووصفت وزارة الخارجية التركية المزاعم الواردة في التقارير بأنها "كاذبة وهميّة".

وقد قامت تركيا بترحيل 86.625 مهاجر غير شرعي حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 56.000 في عام 2018، وفقًا لما قاله سويلو.

