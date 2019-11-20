تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.. المصلي: سنحمي الأطفال من التسول

تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف اليوم الأربعاء 20 نونبر؛ قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن الوزارة التي تترأسها، تشتغل على خطة، بتعاون مع مختلف الشركاء لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول.

وأكدت جميلة المصلي، أنه سيتم الاعلان عن تدابير هذا البرنامج في الأيام المقبلة، لأنه وبحسبها، فأن المشروع جاهز، وتم عرضه على الهيئات الشريكة.

وشددت المسؤولة الحكومية، عشية يوم أمس، في تعقيبها على أسئلة المستشارين، على أنه لا يمكن تعميم صورة سلبية عن أوضاع أطفال المغرب، التي تقول إن الطفولة المغربية محرومة من التعليم ومن الصحة، لأن “التقارير والاحصائيات تكذب ذلك”، بحسب قولها.

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وأوضحت جميلة المصلي، أن هناك بعض الفئات القليلة والمحصورة تعاني من بعض الاشكاليات، وشددت على أن المغرب، “وهو يحتفل بالذكرى الثلاثون لتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفولة، أحدث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والتي ستعرف الانطلاقة بخمس مدن مغربية”.

وتحدثت المصلي أيضا عن “المخطط المندمج للطفولة الذي سيتم تنزيله بمجموعة من الأقاليم، بمقاربة مندمجة وترابية”، مضيفة أن “هذا البرنامج سيكون له أثر إيجابي”.