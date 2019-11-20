“الجنرال” الأقرب لخلافة غاموندي وتدريب حسنية أكادير

بات محمد فاخر، المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الأقرب لخلافة الأرجنتيني ميخايل غابريال غاموندي، من أجل تدريب فريق حسنية أكادير، والإشراف عليه في منافستي البطولة الاحترافية وكأس الاتحاد الإفريقي.

وحسب مصادر مقربة من النادي السوسي، فإن إدارة هذا الأخير ربطت اتصالات مع “الجنرال”، من أجل إشرافه على الفريق، في ما تبقى من جولات هذا الموسم، وكذا خوض منافسات كأس الاتحاد الإفريقي للعبة.

وأكدت المصادر نفسها، أن الإعلان عن إسم فاخر، في حال ما تم الانتهاء من المشاورات، سيكون في الساعات القليلة المقبلة، كما أعلن عن ذلك النادي في بلاغ إقالة غاموندي.

وكان الحسنية، قد أصدر، اليوم الأربعاء، بلاغا رسميا يؤكد فيه إقالة غاموندي من مهامه، بسبب أسباب رياضية وأخرى مرتبطة بتجاوزه لتخصصاته، أبرزها “سعيه لإحداث انقسامات، وعدم احترام رئيس النادي واعضاء المكتب المسير”.