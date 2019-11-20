شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو .

Advertisements وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، "نبارك للإمارات فوزها المستحق في المجلس التنفيذي لليونسكو" .. مضيفاً "دولة الحراك والتنمية الثقافية تتبوأ موقعها المستحق" . وقد حصدت السعودية أكثر الأصوات في مجموعتها خلال إعلان النتائج لمقاعد اللجنة التنفيذية في اليونسكو، ثم الإمارات العربية المتحدة ويليها تونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.