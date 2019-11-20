شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الخميس والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 تسير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الخميس، الموافق 21 نوفمبر 2019م، عدد من الرحلات الجوية على النحو التالي :

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا. Advertisements رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0645 صباحا. رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 641. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1130 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1530 عصرا.

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