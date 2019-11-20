صحيفة ايطالية: رونالدو يتزوج سراً في المغرب

2019-11-20 | 17:16
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ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، تزوج سرا من صديقته جورجينا رودريغيز.
وتناقلت الصحف الإيطالية هذا الخبر، حيث عنونت صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو رونالدو تزوج، قام بحفل زفاف سري في المغرب"، وأضافت الصحيفة، أن حفل الزفاف كان "سريا للغاية"، عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه، بمدينة مراكش.
وتساءلت "توتو سبورت"، عن السبب وراء هذه السرية في حياة رونالدو، مؤكدة أن والدته، قد تكون ربما من بين الأسباب، كونها غيورة للغاية على ابنها، مضيفة، أن أحد المقربين من اللاعب، اعترف بأن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، قام في الصيف الماضي، بالسفر إلى ماديرا رفقة محاميه، لتعديل وصيته وتحويل بعض ممتلكاته لجيورجينا، وأحقية التصرف فيها، علما أن كل ممتلكاته كانت تحت تصرف أمه.
وانتشرت شائعات كثيرة العام الماضي عن تجهيزات يقوم بها رونالدو وجورجينا لزفافهما في مدينة تورينو الإيطالية.
يذكر أن جورجينا صاحبة الـ 25 عاما، هي أم الطفل الرابع للنجم البرتغالي (ألانا)، التي ولدت في 12 نوفمبر عام 2017.
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