أنصار الله: صواريخنا قادرة على استهداف العمق الإسرائيلي

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، الأربعاء، أنها مستعدة لصد أي هجوم إسرائيلي، فيما شددت على أن صواريخها باتت قادرة على ضرب الأهداف الواقعة في عمق إسرائيل.
وأشار سريع، إلى "جاهزية القوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الإسرائيلي في حال المغامرة في شن أي هجوم مباشر على اليمن".
ولفت سريع إلى أن "القوة الصاروخية والطيران المسير التابعين للحوثيين أصبحا قادرين على ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي".
واتهم المتحدث باسم الحوثيين، إسرائيل بـ "السعي إلى تطبيق مخططات ومؤامرات تهدف إلى التوسع والسيطرة على أهم المنافذ الحيوية في الخليج وكذلك في بحر العرب والبحر الأحمر".
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