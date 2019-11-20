أنصار الله: صواريخنا قادرة على استهداف العمق الإسرائيلي

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في ندوة نظمت بالعاصمة اليمنية صنعاء باسم "الأطماع الإسرائيلية في اليمن"، إن "الرسالة التي وجهها قائد الثورة (عبد الملك الحوثي) في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف، تأتي من مصدر قوة ويجب أن يأخذها العدو الإسرائيلي على محمل الجد".وأشار سريع، إلى "جاهزية القوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الإسرائيلي في حال المغامرة في شن أي هجوم مباشر على اليمن".

ولفت سريع إلى أن "القوة الصاروخية والطيران المسير التابعين للحوثيين أصبحا قادرين على ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي".

واتهم المتحدث باسم الحوثيين، إسرائيل بـ "السعي إلى تطبيق مخططات ومؤامرات تهدف إلى التوسع والسيطرة على أهم المنافذ الحيوية في الخليج وكذلك في بحر العرب والبحر الأحمر".