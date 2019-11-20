سرقة منزل بعملية سطو مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بسرقة منزل في عملية سطو مسلح بمنطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل وسرقة مبالغ مالية تقدر بخمسة ملايين دينار عراقي ومخشلات ذهبية ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة ولاذو بالفرار". يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

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