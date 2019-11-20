اعتقال شخصين يتاجران بالمخدرات شرقي صلاح الدين

أعلنت فرقة الرد السريع، الاربعاء، عن اعتقال شخصين يتاجران بالمخدرات، واحباط عملية لتوزيع تلك المواد في قضاء الطوز شرقي صلاح الدين. وقالت الفرقة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "استخبارات اللواء الثالث فرقة الرد السريع احبطت عملية توزيع المخدرات داخل قضاء طوز خورماتو". وأضافت الفرقة، أن "القوة تمكنت ايضا من القاء القبض على اثنين من تجار تلك السموم بعملية نوعية".

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