ملف التعيينات في دائرة كهرباء النجف دخل في دائرة الضوء عقب الكشف عن تسجيل المئات من أقارب المسؤولين والموظفين، في حين يتظاهر من سرقت المحاصصة منهم فرصة العمل.
ورغم منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة للمحافظين لادارة محافظاتهم الا انه احتفظ لنفسه وللوزراء بحق اقاله مدراء الدوائر الحكومية، ما يحول عمل المحافظ الى مجرد الرقابة ورفع التوصيات وفق مسؤولي محافظة النجف.
وبحسب مراقبين، فإن الفساد المعشعش في دوائر الدولة كاحجار الدومينو، يحتاج إلى لمسة ان لم يكن لإرضاء المتظاهرين فللإصلاح.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محافظ النجف يوقف تعيينات توزيع الكهرباء... والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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