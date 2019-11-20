بالفيديو: محافظ النجف يوقف تعيينات توزيع الكهرباء... والسبب؟

مدير دائرة كهرباء النجف تمت اقالته على إثر اتصال المحافظ بوزير الكهرباء، كما شكلت لجنه أوقفت التعيينات لحين التحقيق بالأمر ومحاسبة المسؤولين عن ملف التعيينات .

ورغم منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة للمحافظين لادارة محافظاتهم الا انه احتفظ لنفسه وللوزراء بحق اقاله مدراء الدوائر الحكومية، ما يحول عمل المحافظ الى مجرد الرقابة ورفع التوصيات وفق مسؤولي محافظة النجف.



وبحسب مراقبين، فإن الفساد المعشعش في دوائر الدولة كاحجار الدومينو، يحتاج إلى لمسة ان لم يكن لإرضاء المتظاهرين فللإصلاح.

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