روسيا تعتقل جنديا للاشتباه في تجسسه لحساب أوكرانيا

قالت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، إن جهاز المخابرات ‬‬اعتقل جنديا روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس لحساب أوكرانيا.



ونقلت الوكالة عن جهاز المخابرات قوله إن الجندي يشتبه في أنه كان يجمع معلومات سرية لحساب جهاز المخابرات الأوكراني ويخضع حاليا للتحقيق بتهمة الخيانة.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع قمة رباعية دولي يوم 9 ديسمبر/كانون الأول مع زعماء فرنسا وألمانيا وأوكرانيا في مسعى لدفع الجهود التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

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وأعادت روسيا، الإثنين الماضي، 3 سفن حربية أوكرانية، كانت تحتجزها منذ عام أثناء توجههم عبر مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يتيح الوصول إلى بحر آزوف الذي تستخدمه أوكرانيا وروسيا.

وتشكل إعادة السفن التي أعلنتها روسيا المحطة الثالثة من انفراج نسبي في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في أبريل/نيسان رئيسا لأوكرانيا.





ونفذ في سبتمبر/أيلول تبادل كبير للأسرى بين البلدين، سمح بإعادة بحارة طاقم السفن الثلاث إلى بلدهم بعد 10 أشهر من الاحتجاز في روسيا.

من جهة ثانية، انسحبت القوات الأوكرانية والقوات الموالية لروسيا من ثلاثة مواقع على طول خط جبهة شرق أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث خلف النزاع أكثر من 13 ألف قتيل.