سفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبي يقول إنه اتبع أوامر ترامب بشأن أوكرانيا

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قال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند لأعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب أمره بالعمل مع رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب بشأن مسائل تتعلق بأوكرانيا. وأضاف أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان على علم بذلك و "مؤيد تماما" لتلك الجهود.
وقال سوندلاند إن جهود جولياني لحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسي ترامب السياسيين "كانت مقايضة مقابل ترتيب زيارة لزيلينسكي للبيت الأبيض".
جاءت تصريحات سوندلاند خلال الإدلاء بشهادته في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب الذي تقوده لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي والذي يهدد رئاسة ترامب.
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