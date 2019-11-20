السعودية تعلن عن رفضها التام لتصريحات واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

Advertisements وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية "أن قيام اسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين" . وأكد بحسب وكالة واس، أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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