اشارت قناة "OTV" الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري دعا خلال اجتماع كتلة "المستقبل" الجميع للابتعاد عن التهجم السياسي وعدم التعرض لاي طرف والرد فقط اذا بادر الطرف الاخر بالهجوم، كما جدد الحريري تمسكه بحكومة اخصائيين لكنه ابدى عدم ممانعته بالسير بشخصية غير مستفزة لرئاسة حكومة اخصائيين".
ولفتت الى ان "الحريري جدد امام المجتمعين تأكيده على علاقة الاحترام والمحبة المتبادلة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون".
وذكرت "otv" ان كتلة "المستقبل" ابقت اجتماعاتها مفتوحة نظرا للظروف التي تشهدها المرحلة الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر OTV: الحريري ابدى عدم ممانعته بالسير بشخصية غير مستفزة لرئاسة حكومة اخصائيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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