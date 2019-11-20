فيلتمان: نقوم بتقويض حجة "حزب الله" التي تقول بأنه وحده قادر على حماية لبنان من خلال مساعدة الجيش

سأل المسؤول في ​الخارجية الأميركية​ وسفير ​الولايات المتحدة​ السابق في ​لبنان​ ​جيفري فيلتمان​ "هل نريد حقًا أن يأخذ الروس كامل شرق ​البحر المتوسط​؟"، مشيراً إلى أن "الروس يريدون ان يكونوا هناك "سيذهب الروس الى ملء الفراغ في حال لم نكن هناك".

وخلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في ​مجلس النواب الاميركي​ ناقشت الاسباب التي ادت الى انطلاق موجة ​التظاهرات​ في لبنان وما هي الانعكاسات على ال​سياسة​ الاميركية تجاه لبنان، لفت فيلتمان إلى أن "​الجيش اللبناني​ هو على الارجح المؤسسة الرقم واحد والاكثر احتراما في البلاد ولكن هذا الامر لا يعني أنها فوق أي نقد ولا يعني انها مثالية ولقد رأينا دلائل ولقد رأينا وحدات منه خلال المظاهرات قامت بعمل جيد جدا لحماية المتظاهرين في ​بيروت​ كما رأينا وحدات منه تقف بعيدا وتنسحب بينما كان البلطجية يضربون المتظاهرين في ​الجنوب​".

واعتبر أن "الامر الاهم هو أننا نقوم بتقويض حجة "​حزب الله​" التي تقول بأنه وحده قادر على حماية لبنان من خلال مساعدة اللبنانيين على بناء مؤسسة وطنية يمكن لجميع اللبنانيين أن يفتخروا بها وذلك يقوض حجة "حزب الله"، فصواريخه كما سبق وقلت لا تدافع عن لبنان بل تضعه في خطر الحرب".