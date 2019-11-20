إخلاء سبيل شاب أوقف بسبب منشور عبر "فيسبوك" في حوش الحريمة

أُخلي سبيل الشاب عمر حمود الّذي أوقف بسبب منشور عبر موقع "فيسبوك". وكان معتصمون قد عمدوا صباحًا على قطع الطريق في ​حوش الحريمة​، احتجاجًا على توقيفه.

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